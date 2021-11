Støre setter sin lit til tredje vaksinedose

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler en offensiv for å øke vaksineringen med tredje vaksinedose. Det vil få ned innleggelsestallene på sykehusene, sier han.

– Hvis det er en rød tråd i budskapet mitt, så er det at vaksinering virker, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han gjestet nyhetsmorgen på NRK tirsdag morgen.

– Det kan få ned økningen vi har sett i innleggelser og gir god beskyttelse, sier han.

Klokken 10 skal Støre redegjøre for Stortinget om status og videre løp for regjeringens koronahåndtering. Et par timer senere, klokken 12, holder regjeringen pressekonferanse om nye koronatiltak.

Støre vil ikke røpe hvilke tiltak som kommer, men sier at det viktigste er å sørge for at helsevesenet er opprustet og å hindre en ny nedstengning. Til VG avkrefter Støre at det kommer en ny nedstengning nå.

– Det kan vi få til med en kraftfull gjennomføring av tredje dose av vaksinene, sier Støre.