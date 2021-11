NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 30. november

Støre med nye koronatiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal klokken 10 redegjøre for Stortinget om status og videre løp for regjeringens håndtering av covid-19.

Etter redegjørelsen vil det bli pressekonferanse i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.

Høyesterett behandler Økokrims anke i Pareto-saken

Høyesterett behandler anken over frifinnelsen av Kjetil Sjursen. Saken omhandler forsett og kravene til domsgrunner for subjektiv skyld ved grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. Domstolen har satt av to dager.

Dom i rettssak mot Aung San Suu KyiI

En domstol i Myanmar skal etter planen avsi dom i saken der landets avsatte leder Aung San Suu Kyi er tiltalt for oppvigleri.

Trumps anke behandles

En ankedomstol behandler ekspresident Donald Trumps begjæring om å hemmeligholde 6. januar-dokumenter.

Helseministre fra WTO-landene møtes

Handelsministrene fra medlemslandene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) møtes.