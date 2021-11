Ny smitterekord i Oslo – 831 nye coronatilfeller

Rundt 10 prosent av innbyggerne i Oslo er registrert coronasmittet siden mars i fjor, til sammen 68.264 personer. Over 7.300 tilfeller er registrert bare de siste to ukene.

NTB

Det er registrert 831 nye coronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 201 flere enn samme dag forrige uke og ny døgnrekord for hovedstaden.

Den forrige smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Rundt 10 prosent av innbyggerne i Oslo er registrert coronasmittet siden mars i fjor, til sammen 68.264 personer. Over 7.300 tilfeller er registrert bare de siste to ukene.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 1.934 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Alna og Bjerke bydel med henholdsvis 1.263 og 1.209. Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern.