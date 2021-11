FHI anbefaler kjøp av koronapiller

NTB

Nå kan Norge følge etter flere asiatiske land og vil trolig snart kunne behandle pasienter med ny, lovende koronamedisin, skriver VG.

– Vi trenger alle verktøyene vi kan få i verktøykassen vår nå, selv om vaksiner fortsatt er det eneste som kan løse denne pandemien, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til VG.

Han sier det er en ganske enkel kur, med fire tabletter to ganger daglig i fem dager.

Søndag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en risikovurdering av omikronvarianten. Her skriver de at de anbefaler at det kjøpes inn nye legemidler mot covid-19. I en epost til VG opplyser FHI-overlege Preben Aavitsland at det dreier seg om de antivirale legemidlene Paxlovid fra Pfizer og Lagevrio fra Merck.

– Dersom eldre blir smittet, kan de ved hjelp av disse legemidlene redusere sin risiko for alvorlig sykdomsforløp. Disse midlene vil høyst sannsynlig virke også på omikronvarianten, sier han.

I den forrige risikovurderingen 17. november skrev FHI at pressemeldinger fra Pfizer og Merck indikerer at legemidlene kan minske risikoen for innleggelse med opptil 90 prosent hos uvaksinerte risikopasienter som starter behandlingen tidlig i sykdomsforløpet.

Legemidlene vil trolig bli godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter og bli tilgjengelige i Norge i løpet av få måneder.