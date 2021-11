Nakstad: Tiltakene som er aktuelle nå

– Man er litt bekymret for om vaksinen er like effektiv mot virusvarianten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Espen Nakstad i Helsedirektoratet mener det er spesielt tre tiltak som vil være aktuelle i kampen mot smittepresset og omikron-varianten.

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at det kommer nye tiltak fra regjeringen tirsdag. Disse vil bli presentert på en pressekonferanse klokken 12 tirsdag. I forbindelse med dette vil regjeringen også legge frem en ny nasjonal coronastrategi.

Til VG forteller assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad at det er tre områder der det er aktuelt med tiltak nå.

– Det ene er innreise og hvordan man følger opp det, det andre er hva man gjør med omikron-tilfeller innenlands i Norge, og det tredje er tiltak mot det generelle smittepresset i Norge – som er høyt uavhengig av omikron-varianten, sier Nakstad til VG.

Direktoratet har levert anbefalinger til regjeringen om «mer allmenngyldige smittevernråd». Det har ifølge Nakstad også gjennom helgen blitt jobbet med nye anbefalinger mot omikron-varianten. Allerede mandag varslet regjeringen flere tiltak for å forsinke spredningen av den nye varianten.

– Vi er bekymret for at en mer smittsom variant vil forverre situasjonen i Norge, i hvert fall hvis den gir like alvorlig sykdom som delta-varianten, og enda mer hvis den gir mer alvorlig sykdom, sier Nakstad videre.

Tiltak satt i verk mandag

De nye tiltakene fra mandag er:

* Isolasjonstiden forlenges til sju dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

* Det pålegges smittekarantene i ti dager for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og dag sju før avslutning av karantene.

* Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag tre og sju etter nærkontakten, og man skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første test er negativ.

* Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.

* Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Munnbind

Helsedirektoratet anbefaler bruk av munnbind der man ikke kan holde minst én meters avstand. Siden man fortsatt ikke vet så mye om omikron-varianten, ut over at den er langt mer smittsom enn delta-varianten, så kan et munnbindkrav dukke opp igjen.

– Munnbind er en av de tiltakene som er lite belastende og som i hvert fall om det brukes der det er vanskelig å holde avstand, kan være aktuelle, så er det regjeringen som bestemmer i hvilken utstrekning det skal være på nasjonalt, regionalt, og lokalt nivå, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG tidligere mandag.

NHO tok mandag til orde for mer testing, munnbind og coronasertifikat som tiltak for å hindre nye nedstengninger.

– Det er bedre å ha det strengt enn stengt, sa NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom til Dagbladets Børsen.