Politiet fortsetter knivkontroller i Oslo tross kritikk

NTB

Politiet kontrollerte rundt 100 tilfeldige personer for knivbesittelse i Oslo lørdag. Advokatforeningen mener politiet tøyer strikken for sitt mandat.

Personene ble kontrollert i området mellom Torggata og Storgata i sentrum. Det ble ikke gjort beslag, skriver VårtOslo.

Advokatforeningen har tidligere uttrykt kraftig kritikk mot at politiet stanser folk i sentrum. Lederen av foreningens forsvarergruppe sa for to uker siden at oslofolks borgerrettigheter krenkes av visitasjonene.

– Politiet har gjennom politilovens paragraf 7a fått anledning til å gripe inn mot personer hvis de har grunn til å mene det. Den hjemmelen har de strukket for langt når de har trukket nettet over en hel bydel, ved å stoppe alle. Befolkningen finner dette belastende, og spesielt minoriteter, sa advokat Marius Dietrichson til Dagbladet.

Leder for Enhet sentrum i Oslo politidistrikt, politiinspektør Tore Soldal avviser kritikken fra Advokatforeningen.

– Det er viktig å skille mellom våpenvisitasjon og det straffeprosessuelle tvangsmiddelet «ransaking», der det blant annet er krav om skjellig grunn til mistanke mot den personen vi ransaker. Ved en visitasjon blir alle behandlet likt og ingen er mistenkte for straffbare handlinger, sier Soldal.