FHI ønsker å stoppe omikronutbrudd i Norge før jul

NTB

Folkehelseinstituttet mener lokale omikronutbrudd i Norge bør slås ned. Men det er ikke sikkert det må nedstengninger til for å klare det, mener FHI.

Inntil videre er det ønskelig å stoppe lokale utbrudd av omikron i Norge, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dette gjelder de nærmeste dagene og ukene, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Da deltasmitten fikk spre seg som villsmitte i Nordre Follo i januar, ble til slutt hele Oslo-regionen stengt ned. Aavitsland tror ikke det samme vil skje nå.

– Det er ikke sikkert at slike utbrudd skal håndteres på noen annen måte enn det vi gjør med utbrudd i dag. Det kommer an på hvor alvorlig sykdomsvarianten viser seg å gi, sier Aavitsland.

– Det er ikke sikkert det er nødvendig med noen nedstenging for å slå ned et utbrudd. De fleste utbrudd det siste året har kommunene slått ned uten nedstenging, påpeker han.

Kostnad og nytte

FHI skriver i sin rapport at kostnadene ved strenge tiltak må veies opp mot nytten ved å bremse omikronutbredelsen i Norge.

Den bremsingen har også Helsedirektoratet gitt uttrykk for at er viktig i denne fasen.

– Man kjøper seg altså tid for å vaksinere flere med tredje dose og for å få mer kunnskap om varianten. Jeg tviler på at slike strenge tiltak blir aktuelle, sier Aavitsland.

Endringer som gir vaksineuro

I risikorapporten skriver FHI at omikron allerede kan være i Norge. Det anses ikke sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom, men den er trolig mer smittsom.

FHI skriver at det er for tidlig å si om det er lavere vaksinebeskyttelse mot varianten. Det er imidlertid påvist flere endringer i områder i viruset som fra før er kjent å gi mer motstand mot nøytraliserende antistoffer.

Det vil trolig komme mer svar om vaksinebeskyttelsen i løpet av en uke, mener FHI.

– Det vil være fra nøytralisasjonsstudier i laboratoriet. Der tester man om blod fra vaksinerte kan stoppe viruset i laboratoriet, sier Aavitsland.

– Det vil ta noen uker før vi får studier fra den virkelige verden som viser om vaksinerte er mer utsatt for smitte med omikronvarianten enn med deltavarianten, legger han til.

– God kapasitet

Deltavarianten tok Norge litt på senga da den kom, men Aavitsland sier at vi er bedre rustet til å møte nye varianter nå.

– Det er nå god kapasitet for vaksinasjon og for påvisning av omikronvarianten. Kommunene har erfaring med håndtering av utbrudd, sier overlegen i FHI.

Det er allerede innført flere tiltak mot omikronvarianten, først og fremst innreisetiltak. Blant annet må reisende som kommer fra åtte land sør i Afrika, i karantene ved ankomst til Norge.