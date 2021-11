FHI: Mulig at omikron har kommet til Norge

– Omikron-varianten av coronaviruset er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den har kommet også til Norge uten at den er påvist, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

NTB

