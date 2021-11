Bekymrede nordmenn kontakter UD om utreise fra Sør-Afrika

NTB

Utenriksdepartementet har fått mange henvendelser fra bekymrede nordmenn som ønsker å reise ut av Sør-Afrika.

Departementet opplyser til TV 2 at 250 personer har gitt beskjed om at de befinner seg i enten Sør-Afrika eller et av nabolandene.

Foreløpig har ikke norske myndigheter kommet med en lik oppfordring som svenskene. Lørdag ba Sveriges ambassadør i Sør-Afrika, Håkan Juholt, alle svenske borgere om å forlate landet umiddelbart på grunn den nye coronavarianten omikron.

– Vi innførte nye reiseråd på fredag, hvor vi fraråder alle reiser til Sør-Afrika. Foreløpig råder vi ikke nordmenn til å forlate landet umiddelbart, sier departementets pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde.

Rådene UD har gitt til nordmenn i de afrikanske landene, er å følge de lokale smittevernrådene og følge utviklingen nøye i internasjonale medier.

– Alle oppfordres til å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi gi dem oppdatert informasjon fra norske myndigheter hvis situasjonen endrer seg, sier Haavardsdatter Lunde.

– Da råder vi dem til å kontakte sine forsikringsselskap om hvordan de kan reise hjem og dekke utgifter, sier hun.