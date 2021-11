Stjørdal holder gjenåpningsfest tross økt smitte

NTB

Stjørdal kommune har besluttet å gjennomføre en planlagt gjenåpningsfest, selv om smitten er høy og helsemyndighetene vurderer nye nasjonale tiltak.

– Her skal det festes. Denne grå jakka skal av. Det blir en heidundrende folkefest, sa kommunedirektør Tor Jakob Reitan ifølge Adressa da han i slutten av september lanserte planene om en folkefest for å markere at stjørdalingene tar hverdagen tilbake.

Siden da har imidlertid smittetallene nådd nye høyder, og helsetjenesten er under press flere steder i landet.

Arrangementet har fått navnet «Jul i Stjørdal». Det er planlagt konserter, ulike arrangement for barn, kunstutstilling, og kaffeslabberas med gammeldans og julemarked.

Kommuneoverlege i Stjørdal, Leif Edvard Muruvik Vonen, sier at kommunen helt til det siste har vært skeptisk til å arrangere gjenåpningsfest nå.

– Vi mener det er forsvarlig. Men pandemi er uberegnelige greier. Så vi har ikke noen garanti for at det går bra, sier Vonen til Adressa.