NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 27. november.

Budsjettforhandlingene fortsetter på Stortinget

Regjeringspartiene Ap og Sp og forhandlingspartner SV har varslet at de vil jobbe gjennom helgen for å komme videre i forhandlingene om statsbudsjett for neste år.

P3 Gull går av stabelen

Den beste musikken på NRK P3 gjennom året som har gått hedres med en storslagen direktesending og prisutdeling fra Det gamle biblioteket i Oslo. Jonis Josef, Henrik Farley og Martin Lepperød er klare for å lose seerne gjennom hyllesten av Musikk-Norge.

Demonstrasjon mot regjeringens strømtiltak

Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm» arrangerer demonstrasjon mot regjeringens strømpolitikk foran Stortinget. Også i andre norske byer holdes det protester mot regjeringens strømtiltak.

Julegateåpning

Landet rundt åpner julegater denne helgen. I Oslo er det ordfører Marianne Borgen og youtuber Agnete «Agnetesh» Husebye som ønsker velkommen på Jernbanetorget. Lystog går opp Karl Johans gate til Universitetsplassen, der Oslo Domkirkes Ungdomskor opptrer.

Demonstrasjoner i Tyskland

Det er varslet demonstrasjoner en rekke steder i Tyskland mot forbudet som trådte i kraft i 1993 mot tyrkiske PKK.

Fotball og vinteridretter

Lillestrøm møter Strømsgodset og Odd møter Vålerenga i eliteserien i fotball. I Ruka i Finland er det verdenscup i både kombinert, hopp og langrenn, mens det i Østersund i Sverige er verdenscup i skiskyting.