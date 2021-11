Norge åpner for å dele vaksineoppskrifter med fattige land

Utenriksminister Anniken Huitfeldt åpner for at Norge kan støtte et patentunntak for coronavaksinene. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Regjeringen vil gå inn for at fattige land kan få tilgang til vaksineoppskriftene, men bare dersom man kommer fram til et kompromiss om dette i WTO.

Norge leder Trips-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Der har det kommet forslag om å gi vaksineoppskriftene patentunntak slik at de kan deles med fattige land og produseres der.

Det er noe Norge, USA og andre land lenge kjempet mot, men tidligere i år åpnet først USA og så Solberg-regjeringen for å snu i saken. Nå sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG at Norge støtter det hvis det oppnås konsensus om det i WTO.

– Vi har besluttet at Norge kan støtte unntak fra Trips-avtalen for patenter på covid-19-vaksiner, hvis det er del av et kompromiss, sier Huitfeldt.

Sprer seg

Delingen av vaksineoppskriftene kan få stor betydning for å stoppe pandemien i land som har lav tilgang på vaksinene. Det er blitt aktualisert ved spredningen av den nye virusvarianten i Sør-Afrika.

Argumentet har vært at dersom viruset får fortsette å spre seg i fattige land uten vaksine, vil det til slutt komme en mutant vaksinene ikke biter på.

Tidligere i år sa daværende opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap) at det nå var på tide å dele vaksineoppskriftene.

– Det er riktig å støtte en opphevelse av patentbeskyttelse for koronavaksiner nå. Det kan legge grunnlaget for at vi får økt vaksineproduksjon og nye vaksiner mot muterte varianter, sa Støre til NTB i mai.

Ikke nok, mener Rødt

Fra dagens opposisjon møter Støre-regjeringen krav om også å heve patentet for testutstyr og legemidler.

– Det er på høy tid at Norge gjør det Rødt har foreslått i lang tid, nemlig å sikre unntak fra patentregler for covidvaksiner, sånn at vi får slutt på vaksineapartheid, der befolkninga i fattige land ofres for inntjeningen til legemiddelselskapene, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Dessverre sier utenriksminister Anniken Huitfeldt at Norge ikke vil gå inn for patentunntak for testutstyr og legemidler for behandling av covid. Det betyr at man bevisst nedprioriterer testing i fattige land, som er helt nødvendig for å hindre global spredning av viruset til fordel for privat profitt, sier Moxnes.