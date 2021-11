To menn dømt i lagmannsretten i Osen-saken

To polakker er i lagmannsretten dømt til fengsel for ran av Reidar Osen i 2015. Fra før av er en tredjemann dømt i tingretten og har akseptert dommen.

To polske menn i 30-årene er dømt for ran av Petter Slengesol og Reidar Osen i 2015 i ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Mennene er dømt til henholdsvis fem år og åtte måneders fengsel og fem år og fire måneders fengsel, ifølge Bergens Tidende.

Fra før av er en 38-åring dømt til tre og et halvt års fengsel for de brutale ranene. Han godtok straffen, mens de to andre anket sine saker.

En av de tiltalte, en 37 år gamle mann, ble dømt for begge ranene og fikk fengsel i fem år og fire måneder i tingretten. Han anket straffutmålingen, men anken ble forkastet av lagmannsretten. Dermed blir straffen stående.

En annen av de tiltalte, en 33-åring, ble i tingretten frifunnet for ranet av Osen, men dømt for å ha vært med på ranet av Slengesol. Denne frifinnelsen ble anket av påtalemyndigheten, som vant fram.

Dermed ble straffen skjerpet fra to år og seks måneder til fem år og åtte måneders fengsel for mannen.

I februar 2015 ble Petter Slengesol brutalt kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ti måneder senere opplevde Reidar Osen det samme, men politiet koblet ikke de to grove voldshendelsene sammen før i 2018.