Norad-sjefen veldig bekymret over ny virusvariant

NTB

Norad har lenge fryktet en ny virusvariant fra et fattig land med liten vaksinedekning. Nå ber Norad-sjefen Norge og andre rike land gi bort flere vaksiner.

– Dette er det vi har vært veldig bekymret for. Fattige deler av verden, særlig Afrika, har få vaksinerte, og risikoen for nye mutasjoner blir veldig stor, sier Norad-sjef Bård Vegar Solhjell til NTB på telefon fra Ghana.

Han mener at verdens land nå må tenke globalt.

– Tenker vi ikke globalt, risikerer vi å få pandemien tilbake som en bumerang fra fattige land, sier han.

Solhjell trekker fram at Norge har gjort mye til nå, både direkte støtte til innkjøp og rettferdig distribusjon til fattige land, og donert mange vaksiner. Over 80 prosent av vaksiner og tester i fattige land er fra Covax og annen bistand.

Advarer

Men han ber myndighetene tenke seg nøye om før det settes i gang brede, store programmer med tredjedosevaksinering. Han understreker imidlertid at det kan finnes unntak for sårbare grupper.

– Vi bør tenke oss svært nøye om før vi gjør akkurat det. Det bør andre rike land også gjøre.

Solhjell forteller at det i Ghana, hvor han befinner seg, nå er litt optimisme. Men får man en ny nedstengning hvor man ikke kan reise, så rammes afrikanske land veldig hardt.

Bare 7,4 prosent av befolkningen i Ghana vaksinert. I Nigeria, som er Afrikas mest folkerike land, er tallet 2,8 prosent, mens bare 0,1 prosent av Kongos drøyt 90 millioner innbyggere er fullvaksinert.

Begrenset effekt

Sør-Afrika, der den nye varianten av viruset ble påvist torsdag, topper lista over afrikanske land med en vaksinasjonsgrad på 23,8.

Ifølge sørafrikanske virologer ser det imidlertid ut til at vaksinene som nå benyttes mot covid-19 har begrenset effekt mot det nye viruset, ettersom det har svært mange mutasjoner.

– Fra et faglig ståsted er det avgjørende at et økende antall vaksinedoser og tester går til lavinntektsland. Her er det mange sårbare grupper og helsepersonell som ikke er vaksinert, og det er trolig høye mørketall når det gjelder døde. Vår frontlinje mot covid nå er i Afrika, sier han.

