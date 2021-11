Dagfinn Høybråten: – Ingen må bli overrasket over det som nå skjer

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp mener det er en varslet utvikling at det nå oppstår virusvarianter i fattige land som vekker bekymring. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Ingen kan si at det har manglet advarsler, mener generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp om den nye virusvarianten fra sør i Afrika.

Den nye virusvarianten, som har minst 30 mutasjoner i spike-proteinet, har ført til at EU-kommisjonen har foreslått stans i flytrafikken fra land sør i Afrika. Storbritannia, Italia og Tyskland har allerede innført dette.

Høybråten i Kirkens Nødhjelp mener at det som har skjedd, er at de rike landene har vært utrolig trege til å dele vaksiner og finansiere vaksiner til lavinntektsland. Dermed kan nye virusvarianter lettere utvikle seg

– Fasiten i dag er at 5 prosent av befolkningen i lavinntektslandene er vaksinert, samtidig som det er satt over 7 milliarder doser, altså flere enn det er mennesker på jorda, sier han.

– Ingen må bli overrasket over det som nå skjer. Det er en varslet utvikling, sier han videre.

Det er imidlertid ikke for sent å gjøre noe, mener Høybråten. Det er fortsatt mulig å få fart på fordelingen av doser til fattige land. Man kan bevilge penger, rute doser man ikke har bruk for til disse landene og man kan gi dem en tidligere kølapp hos vaksineprodusentene.

– Til uka er det også et veldig viktig møte i Verdens handelsorganisasjon (WTO), der skal midlertidige unntak fra patentreglene diskuteres, sier han, og ber Norge om å få fortgang i prosessen.

Han kaller situasjonen for lavinntektslandene tredobbel urettferdighet: Først har de rike landene forsynt seg grådig av vaksineproduksjonen, så har man lovet bort vaksinedoser, men vært trege til å oppfylle løftene og når viruset kommer tilbake, da stenger man grensene.

– Det er egentlig en moralsk kollaps, sier han.