Nina Kristiansen går av som redaktør i Forskning.no etter 15 år

Vil bli journalist i egen avis.

– Nina Kristiansen, vår redaktør, har ytret ønske om å gå over i annen stilling, sier Jan Børge Tjäder, styreleder i Forskning.no.

Han er tydelig på at dette er Kristiansens eget ønske, som styret har valgt å imøtekomme.

– Det kom overraskende på oss. Styret er svært godt fornøyd med den jobben hun gjør. Vi synes det er trist at hun gir seg som redaktør, men respekterer hennes ønske om å bli journalist igjen, sier Tjäder.

Kristiansen vil stå i jobben til styret ansetter en ny redaktør. Etter det blir hun journalist i egen nettavis.

– Fått til enormt mye

– Det er trist og rart at Nina går av som redaktør i Forskning.no. Hun har styrt skuta så lenge alle i redaksjonen kan huske, og hun har fått til enormt mye med nettavisa, sier Marte Dæhlen, leder for forskning.nos redaksjonsklubb.

I Kristiansens tid som sjefredaktør i Forskning.no vokst, på mange måter. Nettavisen har gått fra 330.000 månedlige besøk i 2006, til godt over 2,3 millioner besøkende hver måned i 2020.

På samme tid har har Forskning.no gått fra å ha to redaktører og fem journalister, til å omfatte en stab på 20. Antall medlemmer i eierforeninga til nettavisen har også økt, fra 27 universiteter, høyskoler og institusjoner i 2006 til 80 på slutten av 2020.

– Vi takker Nina og ønsker henne velkommen i redaksjonen! I tillegg er vi veldig glade for at styret involverer redaksjonen i rekrutteringsprosessen. Vi er jo en nettavis som produserer en helt spesiell type stoff til leserne våre. Det blir ikke lett å finne en etterfølger etter Nina, sier Dæhlen.

– Har savnet å skrive i 15 år

– Til neste år har jeg vært redaktør i Forskning.no i 15 år, og nettavisa har 20-årsjubileum. Jeg har vært sjef i 30 år, og blir 60 selv. Det er så mange jubileer at jeg måtte jo bare tenke godt gjennom hva jeg skal gjøre videre, sier Kristiansen.

Avgjørelsen er ikke spontan.

– Jeg har savnet å skrive i 15 år, men har ikke hatt tid til det. Jeg er veldig glad for at styret og redaksjonen er så åpen for at jeg går over i en forskningsjournaliststilling, sier Kristiansen.

– Skal ikke bli gammel sjef i redaksjonen

– Det har vært 15 fantastiske år. Jeg har jobbet med så fine folk, både i redaksjonen og utenfor. Selv om jeg kommer til å savne noe av jobben, gleder jeg meg mest av alt til å bli journalist.

I tillegg til Forskning.no, finnes den engelskspråklige søstersiden ScienceNorway, debattsidene Forskersonen og forskningsnyhetsnettstedet for unge, UNG.forskning.no. Kristiansen har vært med på å starte dem alle.

Men nå vil hun skrive.



– Da jeg begynte i Forskning.no, viste det seg at forskningsjournalistikken er min hylle i livet. Jeg kan ikke tenke meg å drive med noe annet enn forskningsjournalistikk, og da er forskning.no stedet, sier Kristiansen.

Leserne kan forvente saker om historie, arkeologi, språk og kultur fra henne og den ferske humaniora-gruppa i nettavisa. Kristiansen, som tidligere i år ble kåret til årets meningsbærer av Oslo Redaktørforening, vil gjerne fortsette å skrive kommentarer. Men bare hvis det er i orden for hennes fremtidige redaktør.

– Jeg skal ikke bli en gammel sjef i redaksjonen, jeg skal bare være journalist, slår hun fast.

(Forskning.no er samarbeidspartner med ABC Nyheter. Denne saken ble først publisert der).