Professorer bønnfaller regjeringen: – Det haster med sterke nasjonale tiltak

– I diskusjonen om forholdsmessighet synes dagens regjering å la frihet til fullsatte julebord veie tyngre enn tiltak for å beskytte mot alvorlig sykdom av covid-19, advarer professor og spesialist i anestesiologi, Mads Gilbert, og flere andre eksperter.

Flere av Norges fremste eksperter advarer på det sterkeste om konsekvensene dersom coronasmitten ikke bremses umiddelbart.

Det pågår nå et kappløp om tid for å unngå at smitten kommer ut av kontroll og sykehusene kollapser.

Ingen ønsker en ny nedstenging av det norske samfunnet, men tiden kan være i ferd med å løpe ut. Det siste døgnet er det registrert 2.970 nye coronasmittede i Norge. Det er 544 flere enn samme dag i forrige uke.

Tallene for onsdag viste hele 4.575 registrerte coronasmittede i Norge. Det er det klart høyeste tallet så langt, men forklaringen ligger trolig i lav registrering dagen før.

– Fullsatte julebord veier tyngre enn tiltak for å beskytte mot alvorlig sykdom

I et debattinnlegg i Dagbladet torsdag går et knippe norske eksperter hardt ut mot regjeringen, som de mener nøler med å iverksette tiltak som monner i kampen mot Covid-19.

Nå ber de regjeringen ikke gå i fella med å stole på at vaksinasjon alene vil være tilstrekkelig.

– I diskusjonen om forholdsmessighet synes dagens regjering å la frihet til fullsatte julebord veie tyngre enn tiltak for å beskytte mot alvorlig sykdom av covid-19. Sykehusene er allerede overbelastet og et økende antall dør av covid-19. Uten sterkere smitteverntiltak nå, risikerer vi at denne meget uheldige situasjonen vedvarer i førjulstida og gjennom julehelga, advarer ekspertene.

Innlegget er signert Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse, Knut Eldjarn, spesialist i indremedisin og geriatri, tidligere president i Legeforeningen, Jørn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge, Dag Svanæs, professor i informatikk, NTNU, Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern, Audun Helge Nerland, professor emeritus i mikrobiologi og immunologi og Mads Gilbert, professor emeritus, spesialist i anestesiologi.

– Regjeringen har ventet for lenge

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

De viser til at tidligere statsminister Erna Solberg og daværende helseminister Bent Høie i fjor satte inn tiltak som bremset smitten før jul i fjor, og senere slo den ned smittebølgen med nasjonale tiltak i januar og april da smittesituasjonen igjen begynte å komme ut av kontroll.

Nå ber de Støre-regjeringen gjøre det samme.

– Regjeringen har ventet for lenge med å sette inn sterke kontaktbegrensende og andre tiltak nasjonalt. Vaksinasjon er viktig, men ikke tilstrekkelig til å redusere smitte og alvorlig sykdom, skriver professorene, som minner om at de tiltakene som innføres nå først vil ha virkning på innleggelsestallene om to-tre uker, det vil si i midten av desember.

Derfor oppfordrer de regjeringen om snarest å sette inn effektive forskriftsbaserte tiltak, også nasjonalt. De mener det fortsatt er mulig å hindre at mange nordmenn vil bli utsatt for smitte og alvorlig sykdom i jula, men at tiden er knapp.

– Ellers kan nedstengning av samfunnet igjen bli nødvendig, konkluderer ekspertene.

Støre varsler ny coronaorientering i Stortinget



Neste tirsdag skal statsminister Jonas Gahr Støre orientere Stortinget om den svært alvorlige coronasituasjonen i Norge. Allerede i går varslet helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringen er i gang med å revidere den nasjonale coronastrategien.

– Vi har en situasjon her og nå som vi er nødt til å håndtere, og det er økt smitte som også fører til økte innleggelser. Vi vurderer alle tiltak på alle nivåer nå. Den strategien som gjaldt med bakgrunn i gjenåpningen i september, den reviderer vi nå. Den anser vi ikke lenger som formålstjenlig, sier Kjerkol til NRK.

Kjerkol: – Viktig at vi ikke har strengere tiltak enn nødvendig

Torsdag var 227 coronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før. I alt 62 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 34 på respirator, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er likevel fortsatt avventende med å stramme til ytterligere. Senest fredag morgen sier hun dette til NTB da hun ble bedt om å kommentere at det i forrige uke ble rapportert om 28 nye utbrudd på helseinstitusjoner.



– Det er viktig at vi ikke har strengere tiltak enn nødvendig. Men dersom det er utbrudd i en kommune eller på et sykehjem, er det viktig at det tas tak i raskt, sier Kjerkol.