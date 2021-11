Justisministeren reagerer på valget av Interpol-president

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er sterkt kritisk til at Interpol har valgt en torturanklaget president. Han er anmeldt i fem land, deriblant Frankrike.

Generalforsamlingen i den internasjonale politiorganisasjonen valgte torsdag Ahmed Naser al-Raisi fra De forente arabiske emirater til ny president.

Generalen leder De forente arabiske emiraters sikkerhetsstyrker. Han er anklaget for tortur og er anmeldt i fem land, blant annet i Frankrike, der Interpol har sitt hovedkvarter, og i Tyrkia, som er vertskap for Interpols generalforsamling i Istanbul denne uken.

– En person som i internasjonal presse assosieres med tortur og menneskerettsbrudd, bør ikke få en toppstilling i internasjonalt politi. Denne typen posisjoner i justissektoren må ikke brukes til å hvitvaske aktører med et bekymringsfullt forhold til menneskerettighetene, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en kommentar til NTB.

– En ære

Al Raisi fikk 68,9 prosent av stemmene etter at organisasjonens 194 medlemsland hadde gjennomført tre avstemmingsrunder i generalforsamlingen.

– Det er en ære å ha blitt valgt til å fungere som den neste presidenten for Interpol, sa al-Raisi, ifølge Interpol.

Han la til at Interpol er en «uunnværlig organisasjon bygget på styrken av sine partnerskap» og at han vil fremme samarbeidet i organisasjonen «mens vi jobber for å gjøre verden tryggere for mennesker og samfunn».

Stillingen er ulønnet og på deltid, og presidenten leder generalforsamlingen og tre årlige styremøter. Presidenten og andre styremedlemmer velges av generalforsamlingen med én stemme fra hvert land, og alle stemmer teller like mye.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Generalforsamlingen i den internasjonal politiorganisasjonen valgte torsdag Ahmed Naser al-Raisi fra De forente arabiske emirater til ny president. Han har blitt anklaget for tortur de siste månedene i Frankrike og Tyrkia, der valget ble holdt. Les mer Lukk

– Jeg vil gjøre det klart at Norge ikke stemte på denne kandidaten, sier justisminister Mehl.

– Norge vil imidlertid fortsatt ta ansvar for å bidra konstruktivt i Interpols arbeid også videre. Norge vil være en pådriver for at Interpol fortsatt skal være en organisasjon med høy integritet i den internasjonale kampen mot menneskehandel, korrupsjon og andre alvorlige forbrytelser.

Skepsis i EU

Medlemmer i EU-parlamentet har tidligere vært skeptiske til valget av al-Raisi.

– Valget av general al-Raisi ville undergrave oppdraget og omdømmet til Interpol, og i alvorlig grad påvirke organisasjonens evne til å utføre sitt oppdrag effektivt, skrev tre medlemmer i EU-parlamentet 11. november til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

I oktober i fjor uttrykte flere menneskerettighetsgrupper, inkludert Human Rights Watch, bekymring for det mulige valget av al-Raisi. De beskrev ham som «en del av et sikkerhetsapparat som fortsetter å systematisk slå ned på fredelige kritikere», melder nyhetsbyrået AFP.

Interpols arbeid er hovedsakelig rettet mot sikkerhet og terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikaproduksjon og -handel, våpensmugling, menneskehandel, hvitvasking, overgrepsmateriale, økonomisk kriminalitet, høyteknologisk kriminalitet og korrupsjon.