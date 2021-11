Feriepenger for dagpenger på bordet i budsjettforhandlingene

NTB

Feriepengenekravet er løftet inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett, bekrefter SVs Lars Haltbrekken og sier det skjedde på SVs initiativ.

– Det er en del av forhandlingene, ja. Og vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet manner seg opp og ikke bryter løftet de ga til velgerne, sier Haltbrekken til NTB.

Før valget lovte Arbeiderpartiet å gjeninnføre feriepengetilleget på dagpenger, men det var utelatt da regjeringen la fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for neste år.

Uttalelse vakte oppsikt

SV har satt av feriepenger på dagpenger i sitt alternative budsjett. Men det vakte oppsikt da partileder Audun Lysbakken i forkant av budsjettforhandlingene sa at SV ikke vil bruke sin forhandlingsmakt på dette.

– Vi kan ikke og kommer ikke til å legge fram krav i forhandlingene om saker regjeringen allerede har lovt å gjennomføre. Vår jobb er å legge fram krav regjeringen ikke har lovet å gjennomføre, sa Lysbakken rett før budsjettsamtalene begynte 15. november.

Dette ble senere kraftig kritisert av Rødt, som mente SV drev et «rått politisk spill».

– SVs initiativ

Nå sier Haltbrekken at temaet likevel er en del av budsjettsamtalene som foregår på Stortinget, og at dette var på SVs initiativ.

– Vi har lagt det på bordet i forbindelse med vårt alternative budsjett og sørget for at det kom inn i forhandlingene, sier han, men tilføyer:

– Vi skal ikke være noen ryddegjeng som sørger for at Ap og Sp retter opp sine brutte valgløfter.

Haltbrekken vil ikke si noe om diskusjonene i forhandlingene går på hvordan løftet skal finansieres. Det vil koste 1,6 milliarder kroner å rette opp kuttet. Han viser til at SV i sitt alternative budsjett hentet midler inn ved skatteøkning for de rikeste.

– Viktig for Ap

Det var under et debattmøte i regi av Klassekampen torsdag at han tok opp temaet. I debatten deltok også Aps stortingsrepresentant Tuva Moflag. Hun sier at også Ap har ønsket at feriepengekravet skal være en del av forhandlingene.

– Dette er et viktig tema for forhandlingene når vi jobber med budsjettet, sier hun til NTB.

Arbeiderpartiet har fått mye kritikk for beslutningen om å droppe feriepengene på dagpenger fra neste års budsjett. LO-leder Peggy Hessen Følsvik dannet felles front med Fellesforbundet og Fagforbundet da hun denne uken ga statsminister Jonas Gahr Støre tydelig beskjed om at regjeringen må snu.

Støre antydet på LOs kartellkonferanse torsdag at det kan komme en løsning på pengefloken i budsjettforhandlingene.