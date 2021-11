Skudd avfyrt mot leilighet i Oslo – ingen pågrepet

NTB

Politiet har avsluttet søket etter den eller de som natt til fredag skjøt mot en bygning på St. Hanshaugen i Oslo. Ingen ble skadd i skyteepisoden.

– Klokken halv to fikk vi melding om smell, og like etter ringte beboeren og varslet om at det var skutt mot hans leilighet. Patruljer som kommer til stedet, bekrefter at det er skutt og ser skuddskader på bygningen, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter Oslo-politiet til NTB.

Ingen er så langt pågrepet for skytingen, som politiet mener ikke var tilfeldig.

– Vi mener det er en relasjon mellom de involverte, sier Nysæter.

Han legger til at politiet ikke har fått kontakt med beboeren i leiligheten det ble skutt mot.

– Vedkommende sier seg uskadd, men vi har ikke hatt kontakt med beboer etter at vi snakket med vedkommende på telefon.

Det er ikke kjent hvor mange skudd som ble avfyrt, men politiet opplyser at det er mer enn ett skudd.

Fredag morgen melder politiet på Twitter at det operative søket og at arbeidet på åstedet er avsluttet.

– Det er foretatt avhør og innhentet spor, uten at disse kommenteres nærmere foreløpig. Det er fremdeles ikke pågrepet noen i saken. Arbeidet vil fortsette utover dagen, opplyses det.