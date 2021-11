Ingvild Kjerkol: Vurderer nasjonale tiltak

NTB

Regjeringen vurderer endringer i den nasjonale coronastrategien, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK.

– Jeg er helt enig med ordførerne i bergensregionen om at den strategien som lå til grunn for gjenåpning 25. september, ikke er formålstjenlig lenger. Derfor jobber vi nå med å revidere den, sier Kjerkol til NRK.

Torsdag fikk Helsedirektoratet et brev, signert flere ordførere fra Bergensregionen, som ber om nasjonale tiltak. Ifølge ordførerne er kapasiteten i helsetjenesten sprengt, og de tar til orde for at den nasjonale coronastrategien må endres.

Overlatt til seg selv

Ordførerne er bekymret for hva som kan bli konsekvensene dersom det ikke settes i verk tiltak.

– Vi føler at vi er litt tilbake til situasjonen i fjor høst hvor kommunene ble overlatt til seg selv. Med det tenker jeg at det ikke er noen klar nasjonal strategi på hvordan vi skal møte dette. Skal vi møte det med å få mange syke og håndtere det, eller prøve å dempe smitten, spør Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H) til NRK.

«Lokale oppfordringer og råd har liten effekt slik situasjonen er nå», heter det i brevet.

Det er denne oppfordringen helseministeren nå har sagt seg enig i.

Vil vurdere tiltak

– Nå jobber vi med å innhente innspill fra partene i arbeidslivet, vi har hatt møte med tillitsvalgte på sykehusene i dag, hatt tett og direkte kontakt med kommunene og statsforvalterne, og det er innspill som vi trenger for å treffe riktige vurderinger når vi skal vurdere om vi skal ha nye tiltak, sier Kjerkol.

Statsminister Jonas Gahr Støre skal orientere Stortinget om coronasituasjonen tirsdag.

Mye smitte

Flere steder i landet opplever svært høy smittegrad. Ålesund satte torsdag smitterekord med 46 nye smittetilfeller på et døgn.

I Oslo ble 670 personer registrert med coronasmitte det siste døgnet, bare ti færre enn smittetoppen fra august i år.

Smittesituasjonen i Sogndal førte til at kommunen innførte coronatiltak onsdag. Sogn avis melder at flere arrangementer blir avlyst som følge av smittebildet i kommunen, hvor 49 personer er smittet med covid-19.

Bergen har det høyeste antallet coronapasienter noensinne. 24 personer er innlagt med covid-19 i vestlandskommunen.

Færre innlagte enn man spådde

Samtidig er tallet på innlagte coronapasienter på norske sykehus nede i nesten halvparten av hva estimatet var for et par uker siden, noe som har gitt grunn til forsiktig optimisme i Folkehelseinstituttet.

Torsdag var 227 coronasmittede personer innlagt på sykehus, fem færre enn dagen før. Av dem får 34 respiratorbehandling og 62 ligger på intensivavdeling.

Ifølge Aftenposten var estimatet for to uker siden at sykehusene 21. november ville ha rundt 478 coronapasienter innlagt. Avisa skriver at en viktig forklaring på utviklingen er at smitteveksten har stoppet opp blant de aller eldste.