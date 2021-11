NTB

Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 25. november.

Stortinget velger ny stortingspresident

Stortinget velger formelt ny stortingspresident etter Eva Kristin Hansen (Ap). Det blir etter alt å dømme Arbeiderpartiets kandidat Masud Gharahkhani.

Budsjettforhandlingene fortsetter

Regjeringspartiene Ap og Sp fortsetter forhandlingene om budsjett med SV. I går ble det meldt om reell bevegelse i diskusjonene og et godt møte. Partene holder imidlertid kortene tett til brystet.

Utenriksministeren møter Tikhanovskaja

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har møte med den hviterussiske politikeren og opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja. Hviterussland er involvert i en migrantkrise ved grensen mot Polen.

Russisk høyesterett avgjør Memorials framtid

Russisk høyesterett ventes å komme med en kjennelse om hvorvidt Memorial, Russlands eldste menneskerettsgruppe, skal oppløses, slik russiske påtalemyndighet har bedt om.

Bodø/Glimts europaeventyr fortsetter

Bodø/Glimt tar imot CSKA Sofia på Aspmyra til femte runde i Europa Conference League. En seier her vil være et langt steg for de gulkledde i drømmen om avansement fra gruppe C, der de foreløpig troner øverst med åtte poeng. Roma følger like bak med sju, mens Zorya Lugansk har seks.