Langt færre koronainnlagte enn beregnet

Isolat på Akershus universitetssykehus (Ahus). Flere sykehus melder om svært presset kapasitet, men tallet på innlagte totalt sett er langt lavere enn hva estimatet var for et par uker siden. Foto: Torstein Bøe / NTB

Tallet på koronapasienter innlagt på norske sykehus er nede i nesten halvparten av hva estimatet var for et par uker siden. FHI er forsiktig optimistiske.

Onsdag var 232 koronapasienter innlagt på sykehus, tre færre enn dagen før.

Ifølge Aftenposten var estimatet for to uker siden at sykehusene 21. november ville ha rundt 478 koronapasienter innlagt. Avisa skriver at en viktig forklaring på utviklingen er at smitteveksten har stoppet opp blant de aller eldste.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at tallet på innleggelser og smittede ikke ser ut til å gå så bratt oppover som det gjorde.

– Det er en forsiktig optimisme, men det er for tidlig å konkludere om dette er en varig trend, sier hun.