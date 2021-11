Mann dømt for sovevoldtekt av medsoldat på hotellsuite i Stavanger

NTB

En 23 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til to år og ni måneders fengsel for voldtekt av en kvinne han var i førstegangstjeneste med.

Ifølge dommen forgrep mannen seg på kvinnen mens hun sov. De var begge på permisjon og hadde leid en hotellsuite sammen med noen medsoldater da voldtekten skjedde.

Retten var enstemmig i at de mener det ikke er tvil om at tiltalte forgrep seg på kvinnen. 23-åringen avga en uforbeholden tilståelse i det første avhøret etter at han ble pågrepet, men gikk senere bort fra denne forklaringen og nektet straffskyld.

Også i Sør-Rogaland tingrett ble mannen funnet skyldig, noe han anket. Retten så imidlertid bort fra tiltaltes forklaring og viste blant annet til meldinger 23-åringen sendte til fornærmede dagen etter, der han blant annet skrev «jeg vet at det jeg gjorde var helt feil. Jeg gikk langt over en strek som aldri skal krysses og jeg angrer».

I tillegg til to år og ni måneders fengsel, dømmes 23-åringen til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.