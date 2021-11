Milliardsprekk på rehabilitering av Nationaltheatret

Rehabiliteringen av Nationaltheatret kan bli langt dyrere enn først anslått. Nå fryktes det at man må droppe en del av planene for å holde seg innenfor kostnadsrammene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Nationaltheatret skal pusses opp, men prislappen ligger an til å bli to milliarder kroner dyrene enn tidligere anslått, ifølge Statsbygg.

Det er fundamentering av det 122 år gamle bygget, samt arbeider i grunnen som er hovedårsaken til de økte kostnadene, opplyser Statsbygg til Avisa Oslo.

Regjeringen har tidligere bevilget 1,9 milliarder kroner til rehabiliteringen. I sommer ble prosessen utsatt, og kostnadsanslagene ligger nå på fire milliarder kroner.

Forfallet ved teatret har skjedd over mange tiår. Situasjonen er så alvorlig at deler av fasaden ble pakket inn i sponplater og plast for å hindre at deler av muren faller ned og skader forbipasserende. Innvending er det også akutt behov for oppussing med store sprekker i gulv og tak.

Planen var å både reparere og rehabilitere det ærverdige bygget, men samtidig også modernisere det for å kunne møte dagens behov. Nå fryktes det at man vil måtte droppe en del av planene for å holde seg innenfor de opprinnelige kostnadsrammene.

– Etter å ha arbeidet med dette i åtte år, vil det være en stor skuffelse. Ikke minst for publikum, sier prosjektleder Thomas Gunnerud for rehabiliteringen av Nationaltheatret til Avisa Oslo.

Nationaltheatret ble sist rehabilitert, dog ikke modernisert, etter en brann i 1980. Den gang ble hovedscenen stengt i fem år.