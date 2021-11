Mann i 30-årene knivdrept i Oslo – ingen pågrepet

NTB

Politiet har satt i gang drapsetterforskning etter at en mann ble stukket ned med kniv i Oslo natt til onsdag. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot

– Avdøde er en mann i 30-årene. Gjerningspersonen skal ha forlatt stedet kort tid etter hendelsen, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Saken etterforskes som drap. Ingen er pågrepet.

Politiet ble varslet klokka 2.45 natt til onsdag. Hendelsen fant sted utenfor studentboligene i Anker Apartments på Rodeløkka i Oslo. Offeret fikk livreddende behandling av ambulansepersonell da politiet ankom stedet.

Han ble fraktet til sykehus og erklært død kort tid senere.

– Politiet er i en tidlig fase av etterforskningen, og det er for tidlig å gå nærmere inn på bakgrunn og motiv for hendelsen, eller relasjon mellom avdøde og gjerningsperson(er), skriver politiet.

Vitner har sett hendelsen

– Alt tyder på at det har skjedd utendørs, sa Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB onsdag morgen.

Han legger til at saken trolig også er knyttet til noe som skal ha skjedd innendørs, men ønsker ikke å si noe mer om det foreløpig.

Innsatsleder Svein Arild Jørundland sa til Avisa Oslo at vitner har sett selve hendelsen.

– Vi søker etter én gjerningsmann, sier han.

Vitnet Ingrid Groeggen, som bor i studentboligblokka på Rodeløkka, sier til Avisa Oslo at politiets kriminalteknikere jobbet i oppgangen onsdag morgen.

– Det var blod i yttergangen, så vi måtte gå via garasjen for å komme ut, sier hun.

Pårørende ikke varslet

Politiet ønsker ikke å si noe mer om den døde, eller om de har kontroll på stikkvåpenet.

Den videre etterforskningen omfatter blant annet rundspørring, avhør av vitner, innhenting av video, oppfølging av pårørende. Politiet mener det per nå ikke er grunn til å tro at det er fare for andre.

– Det er viktig for politiet å komme i kontakt med personer og vitner som kan ha informasjon om hendelsen. Personer som har tips i saken, bes ta kontakt, skriver politiet.

Alt av informasjon, video, bilder eller lignende er av interesse og kan sendes inn via tipsløsningen: tips.politiet.no/Oslo