Flere kan se fram mot snø når november takker for seg

NTB

Flere steder i landet kan glede seg til et lite snødryss de neste dagene. Men om det blir nok til å spenne på seg skiene, er langt fra sikkert.

Til helgen skal det første adventslyset tennes - for glede. Og mens det står og skinner for seg selv, tennes også mang en julegran i det ganske land. Lysene skal få skinne i minusgrader.

Fellesnevneren for landet er at det nå blir kaldere, og de aller fleste steder blir det under null.

– Man skal belage seg på at det i helgen blir vinterlige forhold, selv om det ikke ligger an til og blir store mengder med snø i første omgang, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det er greit å forberede seg på at vinteren er i anmarsj, uansett hvor i landet man bor, sier hun.

Snøen kan bli liggende

Starter vi på Østlandet, er det muligheter for snø fra lørdag.

– Om det bare blir noen snødryss, eller om det kommer noe i det hele tatt, så blir det i alle fall minusgrader, sier meteorologen.

Hun sier at dette vil fortsette også neste uke, og at dersom det kommer snø, blir det fort liggende.

Trolig vil temperaturskiftet merkes best på Sørlandet. Her blir det betydelig kaldere enn det har vært hittil i november.

– Det har vært ganske mildt hittil, men nå blir det en ganske kald avslutning, sier Moxnes om temperaturene på Sørlandet.

– Så får vi se hvor mye nedbør som kommer, men det er potensial til å bli litt, kanskje søndag spesielt.

Farevarsel for snø

Kaldt blir det også på Vestlandet. Og både i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag er det sendt ut gult farevarsel for snø torsdag.

I Sogn og Fjordane kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på 24 timer i lavlandet i Sunnfjord og Nordfjord. I høyereliggende områder er det ventet mer snø, ifølge Yr.

Møre og Romsdal og Trøndelag, som denne uken har vært gjennom mye regn, ser også ut til å få snø. Også her er det sendt ut gult farevarsel.

I Trøndelag kan det komme opp mot 15 centimeter, mens det i Møre og Romsdal kan komme så mye som 20 centimeter. Det er ventet mer snø i høyereliggende strøk.

Sør for Stad ser derimot ut til å få lengre perioder med opphold i helgen. Og minusgrader – som resten av landet.

Polare lavtrykk

Kulden vil fortsette i Nord-Norge. Her er det mulighet for polare lavtrykk. Slike lavtrykk oppstår og flytter seg kjapt – og er intense mens de står på.

– Men om og hvor de kommer, er vanskelig å si. Hvis de ikke kommer, kan det bli lengre perioder med opphold, sier Moxnes.

– Det kan ligge ned mot ti minusgrader i Tromsø i helgen og enda kaldere i indre strøk.

– Det blir såpass kaldt at nedbøren går over fra regn til snø.