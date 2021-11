Klimaendringene truer en stadig større andel av planter og dyr

Sjøfugler er blant artene som trues av klimaendringene. Her forsøker en lundefugl å komme seg opp in lufta ved Svalbard. Les mer Lukk

NTB

Klimaendringer blir en stadig større trussel for dyr- og plantearter, ifølge rødlista for arter for 2021 fra Artsdatabanken. Nå er også villaksen inne på lista.