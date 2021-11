Elever og ansatte på flyskole sterkt preget etter flyulykken i Larvik

Blomster og lys foran bygningen som huser Pilot Flight Academy på Torp tirsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

Ansatte og elever ved Pilot Flight Academy er sterkt preget etter at et skolefly styrtet i et skogområde i Larvik tirsdag. En flyinstruktør og to elever mistet livet.