Melby om Kim Friele: Har satt varige og viktige spor

Guri Melby (V) takker Kim Friele for hennes jobb for de homofiles rettigheter. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Guri Melby mener Kim Friele brakte norske skeive ut av skyggen og inn i det regnbuefargede lyset. – For det skylder vi henne en stor takk, sier Venstre-lederen.

– Få menneskers liv gjør utgjør en så stor forskjell for et helt samfunn, og for et helt menneskesyn. Det var uendelig trist å høre at Kim Friele nå har gått bort. Men hennes virke har satt varige, viktige spor, som ingen skal få viske bort.

Det skriver Venstre-lederen på Facebook etter at det ble kjent at Friele, som gjennom store deler av sitt liv kjempet for homofiles rettigheter, er død, 86 år gammel.

Friele sto i 1963 sto offentlig fram som homofil i 1963, som den første i Norge – og har siden jobbet for homofiles rettigheter.

– Da Friele var ung, ble skeive sett på som syke og feil. Takket være hennes engasjement, kan de fleste skeive i dag leve frie liv. Det som en gang var forbudt, anerkjennes nå av samfunnet, skriver Melby.

Melby hyller Frieles utrettelige arbeid og takker henne for at skeive i dag har rettigheter og styrket vern.

– Kim Friele brakte norske skeive ut av skyggen og inn i det regnbuefargede lyset. For det skylder vi henne en stor takk.