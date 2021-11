NRK: Ingen ny stortingspresident i dag

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet opplyser at det ikke blir valgt en ny stortingspresident mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Det kommer ikke til å bli valgt ny stortingspresident tirsdag, opplyser Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

Det skriver NRK.

Eva Kristin Hansen trakk seg torsdag etter at det ble kjent at Oslo politidistrikt åpner etterforskning av pendlerboligsakene på Stortinget.

Hansen sa at hun tok det for gitt at hun er blant dem som skal etterforskes.