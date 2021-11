Rapport: Ikke sannsynlig at Norge når klimamål i 2030

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på talerstolen under klimatoppmøtet i COP26 i Glasgow nylig. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Norge ligger bare an til å kutte utslipp av 13 millioner tonn klimagasser innen 2030, ifølge en rapport. Det offisielle målet er kutt på 29 millioner tonn.

Rapporten, som er utarbeidet av Norsk Industri og DNV, er laget for å få myndighetene til å fortgang i utbygging av grønn kraft, skriver Aftenposten.

En av grunnene til at det er vanskelig å kutte, er ifølge rapporten at energiforbruket i Norge allerede er ganske rent. Derfor må kuttene gjøres i sektorer som er vanskelige å omstille og elektrifisere, som olje- og gassindustrien, tungtransport og landbruk. Det må imidlertid omstilling til i disse sektorene for å nå målene, slår rapporten fast.