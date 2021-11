NRK vil ha mer penger: – Urealistisk å effektivisere like mye som vi har gjort

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at NRK ikke ber om noen voldsom inntektsvekst, men å få utjevning for en periode med lavere inntektsvekst enn sine konkurrenter.

NTB

– Det er helt urealistisk at NRK kan effektivisere i så stor grad som man har gjort de siste årene, sier NRK-sjefen, som ber regjeringen om økte inntekter.

– NRK foreslår et tilskuddsnivå som ligger noe over den antatte pris- og lønnsveksten i staten for årene 2023-2026, skriver kringkasteren i et styringssignal den har utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Det melder Kampanje.

I Solberg-regjeringens siste budsjett foreslås et NRK-tilskudd på seks milliarder kroner neste år, 123 millioner mer enn i inneværende år. Det tilsvarer kostnadsveksten i staten, fratrukket effektiviseringskravet på en halv prosent.

– Dette er ikke et ønske om en voldsom inntektsvekst, men en utvikling over tid der man har hatt mindre vekst i inntektene enn dem vi konkurrerer med, må utjevnes, sier NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.

Han påpeker at NRK har kuttet nær 600 årsverk siden han tiltrådte i 2013. I samme periode er dramabudsjettet økt fra 200 til 450 millioner kroner.

NRK skal i løpet av det neste året finne ut hvor stor tilskuddsøkning de vil be om.