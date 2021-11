Norge har passert 1.000 coronadødsfall

NTB

Over 1.000 coronarelaterte dødsfall er nå registrert i Norge. Ifølge FHI har 1.002 personer i Norge mistet livet etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Det første registrerte coronadødsfallet i Norge kom 12. mars i fjor. Siden den gang har over 1.000 coronasmittede personer mistet livet, enten med eller av viruset.

Ifølge Folkehelseinstituttet mandag har tallet nå steget til 1.002. Dermed er nok en grense i epidemiutviklingen krysset.

– Jeg har den største medfølelse med dem som har mistet sine kjære, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Hun minner om at pandemien ikke er over, og at dette viser viktigheten av at alle bidrar til å få ned smitten og hindre alvorlig sykdom.

– Hver og en kan bidra med å ta vaksinen, følge smittevernrådene og holde seg hjemme og teste seg ved symptomer, sier Kjerkol.

– Vaksinen gir god beskyttelse mot smitte og sykdom, men effekten avtar over tid. Det gjelder spesielt for de eldste. Mange av de som er innlagt på sykehusene nå, er eldre personer som ble vaksinert på senvinteren. Det er derfor svært viktig at eldre over 65 år nå får oppfriskningsdose så raskt som mulig, og jeg oppfordrer kommune til å prioritere dette, sier helseministeren.

Smittetrenden i Norge er stigende. Det siste døgnet er det registrert 1.470 coronasmittede i Norge, som er 314 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.055 coronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.667.