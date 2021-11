Flere trafikkproblemer i Midt-Norge: – Skikkelig glatt flere steder

NTB

– Det er skikkelig glatt, melder politiet. Mandag morgen har det vært en rekke trafikkproblemer i Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Det har vært skikkelig glatt flere steder, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende ved politiet i Trøndelag til Adresseavisen.

I 6.30-tiden skled en buss av veien øst for Singsås i Gauldal. Det ble ikke meldt om personskader, men det skal være svært glatt på stedet. I Rissa i Indre Fosen havnet en bil på taket.

To timer senere melder politiet på Twitter at en personbil med henger skled av veien i Steinkjer. Også natt til mandag ble det meldt om flere trafikkulykker.

Politiet i Møre melder mandag morgen blant annet om at et vogntog har kjørt i grøfta i Rauma, og om en trafikkulykke mellom to personbiler i Gjemnes.