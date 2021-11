Sykehus mangler døgnkompetanse for å avdekke vold mot barn

NTB

Utenfor vanlig arbeidstid har ikke norske sykehus kompetanse på plass til å sjekke røntgenbilder av barn. Det kan medføre at barn sendes hjem til mishandling.

– Det er ofte veldig små tegn vi får på vold mot barn. Det er ikke alltid skadene er så tydelige. Da kan riktig diagnostikk være helt avgjørende, sier overlege ved barneavdelingen på Ahus, Thomas Nordheim Alme, til NRK.

Han forteller om eksempler på barn som er sendt hjem fra sykehuset og er kommet døde tilbake dagen etter.

Det trengs spesialkompetanse for å tolke røntgenbilder av barn, sier professor og barneradiolog Karen Rosendahl ved Universitetet i Tromsø.

– Barneskjelettet ser helt annerledes ut enn skjelettet hos voksne, sier Rosendahl.

En flerårig studie ved legevakta i Bergen viser at det kan være mange tilfeller av barnemishandling som ikke oppdages. Nasjonale tall viser at ett av 20 barn er blitt utsatt for grov, gjentakende vold.

Av norske sykehus er det i dag kun Ullevål og Rikshospitalet som har døgnberedskap på barneradiologi.

– For oss er det et stort paradoks at barn skal ha et dårligere tilbud på dette området enn voksne, sier seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt hos Barneombudet, som er klar på at noe må gjøres.

Helsedirektoratet sier til rikskringkasteren at de er i gang med å vurdere beredskapsvaktordninger.