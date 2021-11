BA: Politiet ber om drapstiltale mot 29-årig mann fra Bergen

NTB

Politiet ber om at en mann på 29 år fra Åsane blir tiltalt for drap på 43-årige Ronny Nygård i Bergen i 2019, etter hva Bergensavisen kjenner til.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen opplyser til avisen at saken antakelig vil bli påtaleavgjort i neste uke. Innstillingen fra politiet er ikke offentlig, og de ønsker ikke å kommentere den overfor Bergensavisen.

Ronny Nygård ble funnet død ved en parkeringsplass i nærheten av bussterminalen i bydelen Åsane 1. juni 2019.

29-åringens forsvarer, advokat Einar Råen, vil ikke kommentere saken før påtalespørsmålet er avgjort.

I starten av etterforskningen trodde politiet at Nygård døde som følge av en ulykke, men etter hvert ble 29-åringen identifisert på overvåkingsmateriale.

Det er andre gang at politiet konkluderer i saken, og første gang ønsket de at den siktede skulle tiltaltes for vold med døden til følge. Saken ble imidlertid sendt i retur fra statsadvokaten.

Etter hva Bergensavisen kjenner til, mener etterforskerne å kunne utelukke at dødsfallet skyldes en ulykke eller vold med døden til følge.