Vaksinasjonskapasiteten dobles – FHI sender flere doser til kommunene

NTB

Regjeringen har bedt kommunene øke vaksinasjonskapasiteten betydelig. Dermed trenger ikke FHI vente på bestillinger fra kommunene før de sender ut flere doser.

– Kommunene har best oversikt over sin lagerbeholdning og sine innkallingsrutiner og forventet oppslutning. Vaksinene har begrenset holdbarhet. Derfor har vi latt dem bestille de mengdene de regner med å trenge. Regjeringen har nå bedt kommunene øke sin vaksinasjonskapasitet betydelig, og dermed kan vi sende ut flere doser, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til Dagbladet.

Ifølge et brev FHI nylig sendte ut til landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere, har regjeringen besluttet at den nasjonale vaksinasjonskapasiteten skal økes fra 200.000 til 400.000 doser per uke.

Dette gjelder både oppfriskningsdoser til dem over 65 år og andre dose til 16- og 17-åringer, i tillegg til influensavaksine.

Kommunene bes i brevet om å øke kapasiteten så raskt som mulig, og målet er at vaksinasjonskapasiteten skal være økt innen den første uka av desember.

Samtidig vurderer FHI fortløpende om også personer i risikogruppene og som er mellom 18 og 64 år, skal få en tredje dose, i tillegg til den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe.