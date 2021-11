Omsorgssvikt mot eldre i Grue blir tema i spørretimen

NTB

En 62-åring i Grue som døde i fjor, fikk uforsvarlige helse- og omsorgstjenester. Denne og andre tilsynssaker i kommunen blir tema i Stortingets spørretime.

– Dette er så alvorlig og noe som ikke kan fortsette å skje. Da har helseministeren det overordnede ansvaret, og jeg forventer at hun tar tak i dette og følger det opp, sier Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud til NRK.

Han viser til historien NRK fortalte lørdag om en 62 år gammel mann som døde i fjor etter å ha levd under uverdige forhold i en kommunal bolig i Grue. Strømmen hadde vært koblet ut i fem uker, i kjøleskapet var det fullt av mark, og i sengen var det avføring.

Ifølge NRK er ikke saken unik. De siste ti årene har helse- og omsorgstjenesten i kommunen brutt en rekke lover. Ifølge kanalens gjennomgang av alle de 14 tilsynssakene, har Statsforvalteren funnet lovbrudd som blant annet er knyttet til uverdig behandling av eldre, i elleve av dem.

Hoksrud vil nå utfordre helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortingets spørretime. Kjerkol sier det blir en lang og trist historie når lovbruddene fortsetter år etter år, men understreker at dette er kommunens ansvar.

– Det er viktig at statsforvalteren følger opp og bistår kommunen sånn at man unngår slike hendelser i framtida, sier hun, og legger til at hun synes det er positivt at kommunen har tatt tak i situasjonen og ønsker å snu utviklingen.