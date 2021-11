St. Olavs hospital etterlyser strengere coronatiltak i Trondheim

Sykehusdirektør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital er bekymret for de ansattes arbeidssituasjon og helse.

NTB

Aldri før under pandemien har det vært flere coronapasienter innlagt på St. Olavs hospital. Nå ber sykehusdirektøren om strengere tiltak i Trondheim kommune.

Søndag var 20 pasienter innlagt med coronasmitte på St. Olavs hospital, seks av dem lå på intensivavdelingen og fem av dem fikk respiratorbehandling. Om to uker kan det være opp mot 60 coronapasienter innlagt på sykehuset, skriver Adresseavisen.

– Dette er dramatiske tall. Dette bekrefter det jeg hadde fryktet. Hvis denne kurven fortsetter, vil vi få en enda mer krevende situasjon ved St. Olav, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Siden starten av pandemien har en analysegruppe ved St. Olavs hospital og NTNU benyttet Folkehelseinstituttet (FHI) sine prognoser til å beregne lokale prognoser for sykehuset.

– Vi ser at vi har ligget helt i toppen av sannsynlighetsberegningene fra FHI og har derfor lagt denne utviklingen til grunn i våre videre planer, sier hun.

Nå er sykehusdirektøren så bekymret for smittesituasjonen i Trondheim at hun håper kommunen tar grep.

– Det er det høye smittetrykket blant befolkningen som gjør at St. Olav er i denne situasjonen. Jeg har en forventning om at det nå settes inn sterkere tiltak i Trondheim. Det er ingen tvil om at det vil bli tatt veldig godt imot av alle ansatte ved St. Olav, sier Aasved.