Ektepar i Sandnes angrepet med øks av innbruddstyv

NTB

Bevæpnet politi søker etter en gjerningsperson etter at et ektepar i Sandnes ble angrepet med øks og kniv av en mann som brøt seg inn i hjemmet deres søndag.

En kvinne ringte til politiet om hendelsen klokka 7.30 søndag morgen. Ved 9-tiden er fortsatt ingen pågrepet.

– Vi har ingen konkrete mistenkte, sier politiets innsatsleder på stedet, Runar Heggen, til Stavanger Aftenblad.

– Har vedkommende fortsatt med seg kniv og øks?

– Vi har kontroll på noen av gjenstandene, men det er grunn til å tro at han fortsatt kan være i besittelse av farlige gjenstander, sier Heggen.

Undersøker om det er flere innbrudd

Politiet gjennomfører blant annet en rundspørring i nabolaget. Blant annet kartlegger de om gjerningspersonen har vært innom flere hus.

Politiet tror ikke at gjerningspersonen vil gå løs på tilfeldige personer.

– Slik vi vurderer det nå, er vår hovedhypotese at volden som ble utført, er et resultat av en konfrontasjon mellom huseiere og personen. Vi har ingen indikasjon på at dette er en person som går løs på tilfeldige personer, sier politiets innsatsleder på stedet, sier Heggen.

Boligen ligger på Austrått i Sandnes.

– Melder og hennes familie ble vekket av at det var lyder nede. Hun går ned, og da er det en person i huset. Det oppstår et basketak. Gjerningspersonen har ifølge melder både øks og kniv. Vedkommende løper etter hvert fra stedet, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Bevæpnet politi leter etter gjerningspersonen

Kvinnen har overfladiske sår som følge av hendelsen og hadde ikke behov for medisinsk behandling av skadene.

Politiet er bevæpnet som følge av hendelsen og søker etter gjerningspersonen.

– Vi søker etter gjerningspersonen, gjør åstedsundersøkelser og ivaretar også de som ble utsatt for dette. De er svært oppskaket, sier Solheim.

– Vi søker både i nærområdet og driver etterretning for å finne ut hvem som kan ha gjort det, sier han.

Ring politiet ved observasjoner

Gjerningspersonen har svart jakke med refleks, mørkt hår og skjegg. Dersom noen ser en person som passer beskrivelsen, bes de ringe nødnummeret 112.

– Vi har ikke noen tanker om han er farlig for andre, men hvis publikum ser personen, så kan de ringe politiet, så skal vi ta hånd om situasjonen, sier han.

Politiet har varslet drosjer, busser og lignende for eventuelle observasjoner av gjerningspersonen, opplyser Solheim videre.

Saken oppdateres.