FHI: Koronapass har liten effekt på smitten

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier hensikten med koronapasset er å lette på mer inngripende tiltak. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

Lokale koronapass skal brukes for å åpne opp, og er ikke et smittereduserende tiltak, ifølge FHI, som har liten tro på at koronapasset har effekt på smitten.