Prinsesse Märtha Louise forteller: – Ja, jeg har kuttet ut venner

I 2019 delte prinsesse Märtha Louise nyheten om at hun hadde funnet kjærligheten med amerikanske Durek Verrett. Reisen har ikke alltid vært like enkel.

Det var i mai 2019 at Märtha Louise delte et innlegg på sin Instagram-profil. Der fortalte hun at hun hadde møtt sin tvillingsjel.

«Når du møter din tvillingsjel, så vet du det. Jeg har vært heldig nok til å ha møtt min. Durek har forandret livet mitt, som han gjør med så mange. Han har fått meg til å innse at betingelsesløs kjærlighet faktisk eksisterer på denne planeten. Jeg elsker deg til evigheten og forbi», skrev prinsessen i et langt innlegg under et bilde av seg selv og mannen Norge enn så lenge ikke hadde rukket å bli kjent med.

Mistet vennskap

Siden har de stått sammen, men det har ikke alltid vært like enkelt, meddeler Märtha Louise. Til det amerikanske talkshowet «Tamron Hall» innrømmer prinsessen at hun har sett seg nødt til å kutte ut flere venner i perioden etter mai 2019.

Det var Se og Hør som først omtalte saken.

I løpet av intervjuet var talkshow-verten Tamron Hall og paret gjennom flere temaer, deriblant rasisme. Det var i løpet av denne samtalen at Hall spurte Märtha Louise om hun har måttet kutte ut vennskap.

– Det har vært.. Ja, det har vært noen, svarte prinsessen.

– Jeg tror det er det beste for oss

Verrett meddeler at han synes det er trist at Märtha Louise har mistet vennskap.

– Jeg synes det er synd at prinsesse Märtha måtte kvitte seg med noen av sine venner, men jeg tror det er best for oss at vi omringer oss med mennesker som er fylt med kjærlighet til oss, sier Verrett.

Da paret først ble sammen foreslo Märtha Louise at de i første omgang skulle holde forholdet hemmelig, men Verrett ønsket ikke å skjule forholdet.