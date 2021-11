Kongsberg-etterforskningen bekrefter Bråthens forklaring

Politiinspektør Per Thomas Omholt opplyser at de tekniske funnene i etter angrepet i Kongsberg i oktober bekrefter forklaringen til den siktede 38-åringen og til vitner i saken.

NTB

Svar på biologisk og teknisk etterforskning etter angrepet i Kongsberg bekrefter forklaringen den drapssiktede Espen Andersen Bråthen har gitt til politiet.

Politiinspektør Per Thomas Omholt forteller til avisa Laagendalsposten at politiet stadig får inn flere svar fra etterforskningen etter angrepet i Kongsberg 13. oktober. Svar på prøver fra den tekniske etterforskningen kommer nå tilbake.

– Det dreier seg eksempelvis om DNA, blodspor eller fingeravtrykk. Og svarene vi får bekrefter både den siktedes egne forklaringer og vitneforklaringer, sier politiinspektøren.

Omholt sier politiet har god kontroll på hendelsesforløpet kvelden da fem personer ble drept og mange andre skadd eller truet.

Politiet gjorde store databeslag hos Espen Andersen Bråthen etter at han ble pågrepet. Dette materialet blir undersøkt, men så langt har ikke politiet gjort funn tyder på at Bråthen var del av noe nettverk eller at han hadde noe utstrakt kontakt med andre. Databeslaget viser også at våpnene som ble brukt den aktuelle kvelden, en pil og bue og to stikkvåpen, ble kjøpt på internett.

Bråthen er fremdeles innlagt på lukket psykiatrisk institusjon og han skal også være gjenstand for en psykiatrisk utredning. Politiet har tidligere opplyst at den siktede kan ha vært utilregnelig onsdag 13. oktober.