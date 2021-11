Kåss & Co fikk corona – leder TV-show som hologram

Else Kåss Furuseth blir å se som hologram på NRK lørdag kveld.

Da både Else Kåss Furuseth og Markus Nerby ble slått ut av corona denne uka, hang hele sesongavslutningen av «Kåss til kvelds» i en tynn tråd.

Det er NRK som melder at de to populære programlederne ble syke av corona denne uka. Selv om begge er vaksinerte og ikke ble veldig syke, måtte de holde seg isolert hjemme. Dermed sto hele innspillingen av sesongens siste «Kåss til kvelds» i fare for å bli avlyst.

Problemet ble imidlertid løst. Med hjemmestudio og overføring som hologram til NRK, leder de to likevel showet som sendes lørdag kveld. Else og Markus fikk tilsendt det tekniske utstyret for å rigge opp grønn skjerm og alt annet som var nødvendig.

– Det blir en festkveld, sier Else.

– Vi har pyntet oss til fest! Vi har også med KORK! Hadde aldri trodd jeg skulle få delta i et nummer med virkemidlene orkester, hologram og corona, men nå skjer det, forteller Markus Nerby.