22 barn med RS-virus innlagt på Stavanger universitetssjukehus

NTB

Lørdag er 22 barn med RS-virus lagt inn på Stavanger universitetssjukehus. Flere av barna får intensivbehandling, skriver Aftenbladet.

Ifølge avisen er kapasiteten på barneavdelingen så sprengt at de må låne rom fra andre avdelinger og utsette planlagt behandling.

– Vi har aldri hatt så mange innlagt med RS-virus tidligere. I tillegg til de innlagte, har vi sendt mange hjem, sier Berit Helgeland Kyllevik, avdelingssjef ved barne- og ungdomsklinikken på sykehuset.

Antallet innlagte barn med RS-virus er noe lavere enn onsdag, da 26 barn var innlagt på SUS. Barna er fra noen uker gamle til fire-fem år.

– Dette er ekstremtall, men det er ventet. Vi har tidligere fått et estimat på at vi ville nå en topp denne og neste uke. Dette er krevende, men jeg opplever at vi har god kontroll på pasientene, sier Kyllevik.

Prognosene tyder på at antallet kan komme opp i 30, men det er ventet å flate ut i løpet av de neste ukene.