To personer til Stavanger Universitetssykehus etter overfall på Bryne

NTB

En mann (48) og en kvinne (34) er fraktet til Stavanger Universitetssykehus etter å ha vært utsatt for en voldshendelse på Bryne. Skadeomfanget er ukjent.

– Det startet med at vi fikk en melding klokka 12.24 om at noe hadde skjedd ved Bryne videregående skole. På stedet fant vi en skrikende kvinne, men fant ikke noe mer etter litt leting. Deretter fikk vi inn en melding om at to personer hadde vært i kontakt med politiet og var plukket opp av ambulanse etter at de hadde blitt angrepet og skadd av to personer. Noe mer bakgrunn enn det har vi ikke, opplyser operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han sier videre at politiet raskt identifiserte en adresse der de mistenkte bodde. To personer i 20-årene, en mann og en kvinne, ble deretter pågrepet på adressen.

– Vi er i ferd med å avhøre dem nå. Alle fire involvert i hendelsen er kjenninger av politiet, sier han.

Skadeomfanget er ukjent, men det ble tatt i bruk et slagvåpen under hendelsen, bekrefter operasjonslederen.

– Det er snakk om slagskader mot ansikt og bein, begge er nå på Stavanger Universitetssykehus, og vi har ingen indikasjon på at det er fare for liv, sier Solheim.