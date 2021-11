Fortsatt uklart når Bergensbanen kan åpnes etter uvær

Flere togstrekninger er innstilt lørdag. Bergensbanen er blant annet stengt, og Bane Nor jobber med å utbedre feilen. Illustrasjonsfoto:

NTB

Grunnet mye uvær på Vestlandet og sør på Østlandet var flere toglinjer innstilt lørdag. Det er uklart når Bergensbanen kan åpnes.

Strekningen Gjøvik-Grua på Gjøvikbanen, som var stengt store deler av lørdagen, ble gjenåpnet lørdag ettermiddag, melder Vy. Togselskapet advarte om at det fortsatt kunne oppstå forsinkelser.

Lørdag kveld var Bergensbanen fremdeles stengt mellom Ål kommune og Hønefoss. Vy jobber med å sikre alternativ transport.

– Ål-Hønefoss er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes strømproblemer. Bane Nor jobber med å rette feilen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Vy i en oppdatering lørdag kveld.

Klokka 17.42 opplyser Bane Nor at arbeidet med å rette feilen fortsetter. De skriver videre at de ikke vet hvor land tid det vil ta. En ny oppdatering er ventet lørdag klokka 24.