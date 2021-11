Nakstad med oppfordring til ungdommer: Skaff dere BankID

NTB

Mange 16-17-åringer mangler BankID, og får dermed ikke tilgang til coronasertifikatet sitt, eller testresultater. Helsedirektoratet anbefaler dem å skaffe det.

– Det er viktig å skaffe seg BankID sånn at man kan bruke dette aktivt. Det er en del 16–17 åringer som ønsker bruke kulturtilbudet og andre ting i kommuner hvor det kan bli innført coronasertifikat. Da må man forberede seg på det, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Fredag åpnet regjeringen for at kommuner kan innføre krav om å vise coronasertifikat for å slippe inn på bestemte steder.

For å få tilgang til coronasertifikat og coronatestresultater på helsenorge.no, må man ha elektronisk ID. Den mest brukte tjenesten er BankID, men det går også an å bruke Buypass eller Comfides.

Mange ungdommer mangler ifølge Helsedirektoratet dette, og dermed risikerer de å bli stengt ute fra steder som krever coronasertifikat.

– Vi kommer nå til å sende informasjon til kommunene med råd om hvordan man kan innføre coronasertifikat, og hva man bør huske på. Vi tror dette vil gå seg til etter hvert. 16-17-åringer har høy digital kompetanse og klarer nok å ordne dette, sier Nakstad.

Kan ta flere dager

Når ungdommer fyller 16 år, får ikke foreldrene lenger tilgang til helseopplysningene, og derfor må de selv logge inn på helsenorge.no.

Ifølge DNB tar det opptil tre dager fra man bestiller BankID til ungdom før man får det. For å kunne bestille det, må ungdommen være registrert med pass og fysisk møte opp i banken.

I første omgang ble 16-17-åringer kun tilbudt én vaksinedose, men i august besluttet regjeringen at de også skal få en andre dose. FHI har nå bedt kommunene om å prioritere dette.

Mange 16-17-åringer har også gyldig coronasertifikat etter gjennomgått covid-19-sykdom.

Unntak for de yngste

Barn og ungdom under 16 år trenger ikke å vise coronasertifikat der det innføres krav om dette, opplyste helseminister Ingvild Kjerkol på pressekonferansen fredag.

Hun opplyste også at forutsetningen for at kommuner kan begynne å bruke sertifikatet, er at de har fattet vedtak om smitteverntiltak.

– I tillegg må kommunene ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke coronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige, sa hun.

Folk som ikke har smarttelefon eller tilgang til egen printer, kan bestille coronasertifikat på papir fra Helfo, enten ved å ringe dem eller sende dem et brev i posten.

– Du vil normalt få tilsendt coronasertifikatet i løpet av 1–2 uker, ifølge Helsenorge.