Rødt vil ha Bybanen i tunnel mot Åsane

NTB

Bergen Rødts årsmøte gikk inn for å legge Bybanen i tunnel. Dermed ser alternativet ut til å få flertall i bystyret, stikk i strid med byrådets anbefaling.

– Det var veldig jevnt, sier lokallagsleder Marte Teigen til Bergensavisen like før klokken 22 fredag kveld.

Vedtaket kom med én stemmes overvekt.

Med Rødts tre representanter ser det ut til at det er flertall for tunnelforslaget i bystyret, skriver avisen.

I en pressekonferanse 28. oktober gikk byrådet i Bergen ut med sin anbefaling om å legge Bybanen langs Bryggen. Byrådet vektla at flere fagmiljøer hadde kommet fram til at alternativet langs Bryggen var det beste.

– Bybanen utsettes på ubestemt tid om bystyret går for tunnelen, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) den gang.

Bystyret skal onsdag stemme over bybanesaken. Byrådet og SV mangler tre stemmer for å få gjennomslag for ønsket om å legge Bybanen over Bryggen, skriver NRK.